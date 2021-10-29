Байден прибув до Риму на саміт G20: зустрінеться з Папою Римським та Макроном

Про це передає BBC.

Президент США Джо Байден прибув до Європи, де відвідає два міжнародні події.

У американського лідера запланована участь у саміті "Групи двадцяти" промислово розвинених країн (G20) у Римі, переговори з союзниками щодо ядерної програми Ірану та розмову з папою Франциском у Ватикані.

Згодом Байден візьме участь у Всесвітній кліматичній конференції у Глазго, де лідери країн світу обговорять боротьбу з наслідками зміни клімату.

Першою зупинкою у рамках поїздки Байдена до Європи стане Ватикан. СЙго прийме Папа Римський Франциск.

Ще одна з ключових зустрічей — переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, які також відбудуться у п'ятницю.

Крім того, очільник Білого дому проведе зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі.

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