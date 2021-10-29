Байден прибув до Риму на саміт G20: зустрінеться з Папою Римським та Макроном
Президент США Джо Байден прибув 29 жовтня до Європи на саміт G20 та Всесвітню кліматичну конференцію у Глазго
Про це передає BBC.
Президент США Джо Байден прибув до Європи, де відвідає два міжнародні події.
У американського лідера запланована участь у саміті "Групи двадцяти" промислово розвинених країн (G20) у Римі, переговори з союзниками щодо ядерної програми Ірану та розмову з папою Франциском у Ватикані.
Згодом Байден візьме участь у Всесвітній кліматичній конференції у Глазго, де лідери країн світу обговорять боротьбу з наслідками зміни клімату.
Першою зупинкою у рамках поїздки Байдена до Європи стане Ватикан. СЙго прийме Папа Римський Франциск.
Ще одна з ключових зустрічей — переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, які також відбудуться у п'ятницю.
Крім того, очільник Білого дому проведе зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі.
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