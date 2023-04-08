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У Росії достроково випустять студентів військових ВНЗ, - Генштаб

8 квітня, 2023 субота
19:20
війна з Росією російські окупанти

Окупанти надалі зазнають значних втрат: студентів деяких військових вишів випустять достроково, а ЗСУ за добу відбили 35 атак противника

Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Студентів російських військових вишів випустять достроково

Зазначається, що для поповнення втрат керівництво РФ ухвалило рішення провести достроковий випуск студентів військових вишів 29 квітня. Зокрема мовиться про ВВНЗ у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську.

"При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил Російської Федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків", - відзначили в Генштабі.

Захисники за добу відбили 35 ворожих атак, а також збили розвідувальний БПЛА РФ. Окупанти ж здійснили 2 ракетних та 34 авіаударів

Упродовж 8 квітня російська армія завдала 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснила понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Військові попередили, що загроза завдання РФ ракетних ударів усе ще висока.

Загарбники надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито більш як 35 атак противника.

За добу українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також захисники збили ворожий розвідувальний БПЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора та Дружба Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

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