Про це поінформувала пресслужба "Європейської Солідарності".

"Олег став на захист Української держави ще в 2014 році, коли Росія розв’язала війну, здобув бойовий досвід ще за часів АТО/ООС. Згодом приєднався до команди депутатів "Європейської Солідарності" Харківщини, щоб відстоювати інтереси мешканців своєї громади. Він був старостою Улянівського старостинського округу на Богодухівщині", - зазначили в "ЄС".

Після початку повномасштабного вторгнення він також став на захист України зі зброєю в руках: Олег Мартимянов загинув під час бойової операції на Бахмутському напрямку, прикриваючи товаришів.