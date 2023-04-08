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У бою за Україну під Бахмутом загинув староста громади з Харківщини та партієць "ЄС" Олег Мартимянов

8 квітня, 2023 субота
15:31
війна з Росією

Захищаючи Україну під Бахмутом, у бою загинув Олег Мартимянов: староста громади на Харківщині та партієць "ЄС" воював проти Росії ще з 2014 року

Про це поінформувала пресслужба "Європейської Солідарності".

"Олег став на захист Української держави ще в 2014 році, коли Росія розв’язала війну, здобув бойовий досвід ще за часів АТО/ООС. Згодом приєднався до команди депутатів "Європейської Солідарності" Харківщини, щоб відстоювати інтереси мешканців своєї громади. Він був старостою Улянівського старостинського округу на Богодухівщині", - зазначили в "ЄС".

Після початку повномасштабного вторгнення він також став на захист України зі зброєю в руках: Олег Мартимянов загинув під час бойової операції на Бахмутському напрямку, прикриваючи товаришів.

  • Нагадаємо, на Луганщині загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. Він проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року.
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Європейська солідарність
ЗСУ загиблі
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