У бою за Україну під Бахмутом загинув староста громади з Харківщини та партієць "ЄС" Олег Мартимянов
Захищаючи Україну під Бахмутом, у бою загинув Олег Мартимянов: староста громади на Харківщині та партієць "ЄС" воював проти Росії ще з 2014 року
Про це поінформувала пресслужба "Європейської Солідарності".
"Олег став на захист Української держави ще в 2014 році, коли Росія розв’язала війну, здобув бойовий досвід ще за часів АТО/ООС. Згодом приєднався до команди депутатів "Європейської Солідарності" Харківщини, щоб відстоювати інтереси мешканців своєї громади. Він був старостою Улянівського старостинського округу на Богодухівщині", - зазначили в "ЄС".
Після початку повномасштабного вторгнення він також став на захист України зі зброєю в руках: Олег Мартимянов загинув під час бойової операції на Бахмутському напрямку, прикриваючи товаришів.
- Нагадаємо, на Луганщині загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. Він проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року.
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