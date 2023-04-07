У боях за звільнення Кремінної загинув художник із Харкова Антон Дербілов
На Луганщині загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. Він проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року
Про це інформує 5 Слобожанська бригада НГУ.
У четвер, 6 квітня, внаслідок мінометного обстрілу Антон Дербілов отримав поранення, несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках.
"Жив та загинув як Герой. Антонові було 43 роки. Без батька залишилося 3 доньки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким гвардійця!", - ідеться у повідомленні.
За життя захисник був художником, скульптором та музикантом.
Зазначається, що Антон на псевдонім "Патрік" був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе