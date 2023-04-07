Про це інформує 5 Слобожанська бригада НГУ.

У четвер, 6 квітня, внаслідок мінометного обстрілу Антон Дербілов отримав поранення, несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках.

"Жив та загинув як Герой. Антонові було 43 роки. Без батька залишилося 3 доньки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким гвардійця!", - ідеться у повідомленні.

За життя захисник був художником, скульптором та музикантом.

Зазначається, що Антон на псевдонім "Патрік" був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".