У Росії громадянина США затримали за підозрою у шпигунстві

Про це йдеться у заяві ФСБ від 19 січня.

"Американець підозрюється в зборі розвідувальної інформації на біологічні теми, спрямованої проти безпеки Російської Федерації", - написали в заяві.

Проти громадянина США також порушили кримінальну справу. Імені затриманого чи інших подробиць у ФСБ не надали. США своєю чергою ситуацію не прокоментували.

8 січня стало відомо, що росіяни через мобільну гру намагались змусити українських дітей надати інформацію про розташування стратегічних об'єктів.