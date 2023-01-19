У Росії громадянина США затримали за підозрою у шпигунстві
Федеральна служба безпеки Росії затримала громадянина Сполучених Штатів Америки за підозрою у шпигунстві
Про це йдеться у заяві ФСБ від 19 січня.
"Американець підозрюється в зборі розвідувальної інформації на біологічні теми, спрямованої проти безпеки Російської Федерації", - написали в заяві.
Проти громадянина США також порушили кримінальну справу. Імені затриманого чи інших подробиць у ФСБ не надали. США своєю чергою ситуацію не прокоментували.
- 8 січня стало відомо, що росіяни через мобільну гру намагались змусити українських дітей надати інформацію про розташування стратегічних об'єктів.
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