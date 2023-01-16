Про це йдеться у вечірньому зведенні за 16 січня.

"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство РФ", - йдеться у повідомленні.

Також у російській столиці здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 млн рублів.

Генштаб повідомляє, що на полігоні Кадамовський Ростовської області очікується прибуття мобілізованих, для подальшої підготовки та доукомплектування підрозділів ворога.

"В першу чергу доукомплектування стосуватиметься ПВК Вагнера та загонів “Барс”, які постійно втрачають особовий склад в Україні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за інформацією Генштабу, у Новопскові, що на Луганщині, 15 січня під час застосування ворогом комплексу С-300, одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи.

Сили оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ

Удари прийшлися по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Окрім того, у населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей окупанти посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Ситуація на напрямках:

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.

вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогіря, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.

від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогіря, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

Під виглядом спільного навчання РФ посилила бойове авіаугруповання в Білорусі

Наразі на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Разом з тим, 16 січня, поблизу українського кордону, розпочалось спільне льотно-тактичне навчання Білорусі та РФ, із залученням бойових літаків обох країн.

"Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору республіки", - пояснює Генштаб.

Також повідомляється, що танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад тридцяти населених пунктів, серед них Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині.

На території Республіки Білорусь загалом на сьогодні перебуває близько 50 одиниць авіаційної техніки РФ, літаки та гелікоптери країни-терориста зосереджені на двох аеродромах – Мачулищі та Барановичі.

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