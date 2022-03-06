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У Росії конфісковуватимуть "корупційні кошти" чиновників. Бракує на війну

6 березня, 2022 неділя
23:04
Новини рубль

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про вилучення на користь держави "корупційних коштів чиновників"

Закон передбачає можливість конфіскації в рахунок держави грошей на рахунках чиновників, "якщо сума перевищує його дохід за три роки".

Передбачається, що суму буде вилучено, якщо чиновник не подав "правдиві відомості" про "законність їх отримання".

Згідно із цим законом, банківські рахунки держслужбовців, а також членів їхніх родин, включаючи неповнолітніх дітей, перевірятимуться російськими силовиками. Якщо з'ясується, що надходження на них перевищують загальний дохід чиновника та його родичів за три роки на понад 10 тисяч рублів, до суду надійде позов про примусове вилучення цих коштів до бюджету РФ.

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чиновники
війна з Росією
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Путін
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