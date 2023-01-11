У Росії мобілізованого засудили до 5,5 року колонії після суперечки з командиром через якість військової підготовки
Мобілізований росіянин отримав 5,5 року колонії, це сталося після публікації відео його суперечки з командиром. Чоловік жалівся на якість військової підготовки в лавах РФ
Про це повідомили на Радіо Свобода.
Олександра Лешкова, російського мобілізованого, Одинцівський районний суд РФ засудив до п'яти з половиною років колонії суворого режиму. Сам чоловік провину свою не визнав.
Журналісти нагадують, що 13 листопада в соцмережах поширилося відео, на якому мобілізовані сперечаються з командиром, підполковником Денисом Мазановим. Вони розповідали, що стрілецька підготовка піхоти проводиться на танковому полігоні навіть без мішеней, екіпірування та зброї недостатньо, а реальних бойових навичок у них немає.
"Лешков з використанням нецензурних виразів звинуватив командира в "саботажі наказів верховного головнокомандування", випустив йому дим від сигарети і штовхнув у груди. За версією звинувачення, він завдав Мазанову побої. Лешков, зі свого боку, каже, що захищав себе, а свідки заявили, що підполковник першим штовхнув Лешкова, який представляв інтереси не лише своїх, а й інших мобілізованих", - зазначається в тексті Радіо Свобода.
- Нагадаємо, 7 січня заступник керівника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що нову хвилю мобілізації в Росії можуть оголосити 15 січня.
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