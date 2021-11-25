У Росії на шахті в Кузбасі стався вибух: щонайменше 11 загиблих і десятки постраждалих

Про це повідомляє ТАСС.



У четвер, 25 листопада, на вугільній шахті "Листвяжна" в Кузнецькому вугільному басейні в Кемеровській області сталося задимлення та вибух.



Наразі відомо про 11 загиблих. Постраждали 45 людей, з них четверо - у тяжкому стані.



За інформацією МНС Росії, задимлення почалося на глибині 250 м. Причиною стало загоряння вугільного пилу.



Всього на момент вибуху в шахті знаходилося 285 людей. З них евакуювали 239, порятунок частини гірників ускладнюється через сильне задимлення.



На місці катастрофи тривають аварійно-рятівні роботи. На шахті працює 11 відділень воєнізованої гірничорятувальної частини МНС Росії, у дорозі ще були 18. Лікарі Центру медицини катастроф Кузбасу також вилетіли на вертольотах до місця події.



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