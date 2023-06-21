У Росії заговорили про повернення до планової економіки та конфіскацію майна західних компаній. Правильна дорога до Москви — прямо на дно.

Так, керівник центробанку РФ Ельвіра Набіуліна посперечалася з міністром економічного розвитку РФ Максимом Решетніковим.

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Той заявив, що "уникнути найбільш негативних сценаріїв російській економіці вдалося коштом державних інвестицій". А Набіуліна вважає, що головним фактором стала швидка адаптація до нових реалій "багатьох тисяч" російських підприємств, які виявилися "дуже гнучкими". Щобільше, вона застерегла від надмірного покладання на роль держави – якщо Росія не хоче повернутись до "планової економіки":

"Спокуса керувати структурною перебудовою економіки може призвести до того, що ми подавимо приватну ініціативу, не кажучи вже про ризики, в крайньому разі, реставрації планової економіки",- зазначила голова центробанку РФ.

Набіуліна недарма б’є на сполох. Як повідомляє Financial Times, у РФ розглядають варіанти можливої націоналізації західних компаній, які не погоджуються грати за правилами Москви.

Зокрема, FT пише, що Кремль таємно доручив прийняти закон, який дозволяє привласнювати західні активи за низькими цінами, а також обговорює можливість повної націоналізації "дочок" західних компаній.

За даними видання, минулого тижня Путін підписав конфіденційний указ, який дає право владі викупати західні активи зі значною знижкою з подальшим перепродажем. Також в указі наче є доручення уряду РФ забезпечити, аби всі приватні покупці західних активів були громадянами РФ, або, якщо це юридичні особи, щоб серед їх акціонерів не було іноземних компаній або принаймні було розпочато процедуру виходу іноземних компаній зі складу акціонерів. Також є вимога, аби нові власники розмістили не менше 20% активів на російському фондовому ринку.

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Таким чином Росія фактично готується до ізоляції від світу. Певно, сподіваючись, що китайських товарів, технологій і грошей вистачить, щоб компенсувати втрати.

Однак ресурси Китаю і місткість його ринку, попри традиційні уявлення, доволі обмежені. Це вже стало очевидним на нафтогазових ринках; ситуація повториться і на інших.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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