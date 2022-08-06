Про це повідомляє ISW.

Експерти Інституту раніше повідомляли, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус в Західному військовому окрузі, що базується в Муліно Нижегородської області. Ймовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.

Губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів — "Іртиш", "Авангард" і "Омь" — для перекидання на Донбас і надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки.

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