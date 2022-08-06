У Росії нові батальйони формуються з "добровольців" без військового досвіду, - ISW
У Росії формується новий добровольчий батальйон "Самара", який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ – у нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду
Про це повідомляє ISW.
Експерти Інституту раніше повідомляли, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус в Західному військовому окрузі, що базується в Муліно Нижегородської області. Ймовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.
Губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів — "Іртиш", "Авангард" і "Омь" — для перекидання на Донбас і надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе