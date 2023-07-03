У Росії оголосили в розшук ексголову СБУ Василя Грицака

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на МВС.

У картці йдеться, що Грицака "розшукують за статтею КК". Росіяни звинувачують колишнього голову СБУ в "обстрілах Донбасу".

Зазначимо, що Василь Грицак очолював СБУ з липня 2015-го до кінця травня 2019 року.