У Росії оголосили в розшук ексголову СБУ Василя Грицака
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього голову Служби безпеки України Василя Грицака
Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на МВС.
У картці йдеться, що Грицака "розшукують за статтею КК". Росіяни звинувачують колишнього голову СБУ в "обстрілах Донбасу".
Зазначимо, що Василь Грицак очолював СБУ з липня 2015-го до кінця травня 2019 року.
- Служба безпеки та Державне бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження для колишнього начальника головного управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча.
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