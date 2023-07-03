Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та СБУ.

Зазначається, що підозрюваного затримали у результаті спецоперації СБУ та ДБР у липні 2022 року. Йому було оголошено про підозру у державній зраді та створенні злочинної організації.

Йому обрано запобіжний захід "тримання під вартою". Відомо, що під арештом він перебуває і до нині.

У процесі розслідування працівники ДБР виявили додаткові обставини та докази незаконної діяльності полковника СБУ. Йому повідомлено про підозру щодо причетності до інших кримінальних порушень, а саме:

у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);

у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та інші.

У ході слідства встановлено, що Кулініч співпрацював з ФСБ та працював під оперативним псевдонімом "Котигорошко". Його незаконну діяльність контролював так званий "політичний офіс" у Москві, який був організований за дорученням російських спецслужб ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем та колишнім головою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим.

Крім цього, Олег Кулініч займався шпигунською діяльністю на користь Росії ще до початку повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання російської сторони, зокрема розміщував "своїх людей" у правоохоронних органах України та спонукав громадян до вчинення державної зради.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.