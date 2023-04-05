У СБУ сказали, чи можуть Кулініча обміняти в Росію, як Медведчука

Про це на брифінгу сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Його запитали, чи можуть Кулініча обміняти до РФ, як свого часу зробили це з кумом президента Путіна Віктором Медведчуком.

"Щодо вашого питання, то воно лежить більш у політичній площині. Ми сьогодні обговорюємо юридичні аспекти", - відповів Дехтяренко.

Він нагадав, що при СБУ діє об'єднаний центр із розшуку й повернення військовополонених, який у тісній співпраці з координаційним штабом займається питаннями обмінів.

Водночас у ДБР зазначили, що навіть якщо Кулініча обміняють, справа буде в суді й завершиться вироком.