У СБУ сказали, чи можуть Кулініча обміняти в Росію, як Медведчука
Ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча можуть обміняти на українських військовополонених у Росії, але це питання наразі не вирішене
Про це на брифінгу сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.
Його запитали, чи можуть Кулініча обміняти до РФ, як свого часу зробили це з кумом президента Путіна Віктором Медведчуком.
"Щодо вашого питання, то воно лежить більш у політичній площині. Ми сьогодні обговорюємо юридичні аспекти", - відповів Дехтяренко.
Він нагадав, що при СБУ діє об'єднаний центр із розшуку й повернення військовополонених, який у тісній співпраці з координаційним штабом займається питаннями обмінів.
Водночас у ДБР зазначили, що навіть якщо Кулініча обміняють, справа буде в суді й завершиться вироком.
- 5 квітня стало відомо, що ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо держзради ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Встановлені нові докази його співпраці з ФСБ.
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