Суд заарештував запідозреного у співпраці з Росією ексначальника управління СБУ у Криму Кулініча
Суд відправив під арешт колишнього начальника управління Служби безпеки України в Криму і чинного працівника СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії
Про це повідомляє ДБР.
Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави, — сказано у повідомленні.
Заарештованому інкримінують створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; державну зраду; пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.
У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб російської федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами, - йдеться у повідомленні ДБР.
Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю.
Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави, — сказано у повідомленні.
У ДБР не називають імені заарештованого, але з обставин, викладених у повідомленні, зрозуміло, що йдеться про колишнього начальника управління Служби безпеки України в Криму і чинного працівника СБУ Олега Кулініча.
- 16 липня затримано колишнього керівника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.
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