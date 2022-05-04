У Росії оголосили в розшук журналіста Олександра Невзорова
У РФ оголосили в розшук журналіста Олександра Невзорова, проти якого порушили справу через публікацію про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Міністерство внутрішніх справ оголосило Невзорова в розшук 4 травня.
Наприкінці березня слідчий комітет Росії порушив проти журналіста справу за статтею про "поширення фейків" про збройні сили РФ. Підставою стали публікації Невзорова про навмисний обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.
РосЗМІ зазначають, що із середини березня Олександр Невзоров перебуває за межами Росії.
- 22 березня слідчий комітет Росії порушив справу проти Олександра Невзорова.
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