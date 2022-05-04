У Росії оголосили в розшук журналіста Олександра Невзорова

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Міністерство внутрішніх справ оголосило Невзорова в розшук 4 травня.

Наприкінці березня слідчий комітет Росії порушив проти журналіста справу за статтею про "поширення фейків" про збройні сили РФ. Підставою стали публікації Невзорова про навмисний обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.

РосЗМІ зазначають, що із середини березня Олександр Невзоров перебуває за межами Росії.

22 березня слідчий комітет Росії порушив справу проти Олександра Невзорова.

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