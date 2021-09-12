У Росії під Іркутськом під час посадки розбився пасажирський літак
У Росії в Іркутській області під час посадки розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало 16 осіб
Про це повідомляє російська агенція Інтерфакс.
Пасажирський літак L-410 зазнав аварії при посадці в Іркутській області. Представники місцевої влади повідомили, що 11 осіб затиснуті в салоні.
"Літак L-410 зазнав аварії, впавши з низької висоти, чотири людини вижили, одна - в критичному стані, 11 - затиснуті в салоні", - повідомили в адміністрації Казачинсько-Ленського району області.
Літак виконував рейс Іркутськ - Казачинське. На його борту було 16 осіб, у тому числі два члени екіпажу.
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