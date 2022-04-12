У Росії почалися перебої з постачанням сантехніки та будматеріалів
Через санкції у російських магазинах спостерігаються перебої з постачанням сантехніки та будівельних матеріалів
Про це повідомляє російське видання Комерсант.
Перебої з постачанням сантехніки та трубопровідних сполучних елементів, інструментів та будівельної хімії спостерігаються у великих профільних мережах.
Очікується, що нестача товарів стане помітною протягом найближчих двох місяців.
Наразі мережі розпродують наявні запаси.
Зазначається, що сподівання замінити товари китайськими аналогами можуть виявитися марними. Постачання матеріалів з Китаю ускладнене через нестачу контейнерів та обмеженнями пов'язаними з пандемією COVID-19.
В п'ятому пакеті санкцій ЄС до переліку заборонених до ввезення до Росії товарів потрапила низка найменувань будівельних та оздоблювальних матеріалів.
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30 березня данська мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK, яка з 3 березня призупинила роботу в Росії, оголосила про повний вихід з російського ринку.
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