У Росії почалися перебої з постачанням сантехніки та будматеріалів

Про це повідомляє російське видання Комерсант.

Перебої з постачанням сантехніки та трубопровідних сполучних елементів, інструментів та будівельної хімії спостерігаються у великих профільних мережах.

Очікується, що нестача товарів стане помітною протягом найближчих двох місяців.

Наразі мережі розпродують наявні запаси.

Зазначається, що сподівання замінити товари китайськими аналогами можуть виявитися марними. Постачання матеріалів з Китаю ускладнене через нестачу контейнерів та обмеженнями пов'язаними з пандемією COVID-19.

В п'ятому пакеті санкцій ЄС до переліку заборонених до ввезення до Росії товарів потрапила низка найменувань будівельних та оздоблювальних матеріалів.

30 березня данська мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK, яка з 3 березня призупинила роботу в Росії, оголосила про повний вихід з російського ринку.

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