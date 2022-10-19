У Росії почалися проблеми з виплатами військовим, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб у фейсбук.

"За наявною інформацією, в Російській Федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію", - йдеться в повідомленні.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що російська військова інфраструктура виявилася не готовою, щоб працювати з великою кількістю мобілізованого люду.

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