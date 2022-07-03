У Росії помер вчений-фізик, якого заарештували за підозрою у держзраді
Заарештований за підозрою у державній зраді вчений-фізик Дмитро Колкер помер у Москві
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Колкер помер у реанімації однієї з московських лікарень 3 липня. Його туди привезли зі слідчого ізолятора.
Про затримання Колкера стало відомо цього тижня. За даними родини вченого, після арешту за санкцією суду в Новосибірську його доправили до Москви.
Дмитро Колкер страждав на рак у тяжкій стадії і був затриманий у лікарні за звинуваченням у державній зраді.
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