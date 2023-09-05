У Росії повідомили про збиття дронів, які летіли на Москву
У Росії повідомили, що ППО вдалося збити безпілотники, які летіли на Москву. В аеропортах скасовано рейси
Про атаку безпілотників повідомило міноборони РФ, інформує ТАСС.
Міноборони РФ запевняє, що безпілотники знищено у небі над Калузькою та Московською областями.
Традиційно у їх запуску військові РФ звинуватили Україну.
Мер Москви Сергій Собянін доповнив, що атака була спрямована на столицю РФ:
"Сьогодні вночі силами ППО знищено безпілотники у Калузької області та в Істринському районі Підмосков'я, які намагалися здійснити атаку на Москву".
Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає, додав міський голова.
Видання "База" інформує, що у московському аеропорту "Внуково" та в інших аеропортах столиці РФ оголошено сигнал "Килим". Затримано чимало рейсів на виліт та на приліт.
Собянін повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА в Істринському районі Підмосков'я пошкоджено побутовий об'єкт.
Згодом Собянін додав, що силами ППО було знищено ще один безпілотник в Тверській області в районі Завидово. Він також летів у напрямку Москви. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
Губернатор Калузької області Шапша розповів, що жертв і руйнувань внаслідок знищення БПЛА над регіоном немає.
Як пише телеграм-канал Brief, на території Завидового у Тверській області, де впав збитий безпілотник, розташована державна резиденція президента РФ.
І ще видання відзначає, що цієї ночі дрони на Москву летіли з північного заходу, тобто з боку Балтійського моря.
- Нагадаємо, зранку 4 вересня міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники.
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