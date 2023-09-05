У Росії повідомили про збиття дронів, які летіли на Москву

Про атаку безпілотників повідомило міноборони РФ, інформує ТАСС.

Міноборони РФ запевняє, що безпілотники знищено у небі над Калузькою та Московською областями.

Традиційно у їх запуску військові РФ звинуватили Україну.

Мер Москви Сергій Собянін доповнив, що атака була спрямована на столицю РФ:

"Сьогодні вночі силами ППО знищено безпілотники у Калузької області та в Істринському районі Підмосков'я, які намагалися здійснити атаку на Москву".

Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає, додав міський голова.

Видання "База" інформує, що у московському аеропорту "Внуково" та в інших аеропортах столиці РФ оголошено сигнал "Килим". Затримано чимало рейсів на виліт та на приліт.

Собянін повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА в Істринському районі Підмосков'я пошкоджено побутовий об'єкт.

Згодом Собянін додав, що силами ППО було знищено ще один безпілотник в Тверській області в районі Завидово. Він також летів у напрямку Москви. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Губернатор Калузької області Шапша розповів, що жертв і руйнувань внаслідок знищення БПЛА над регіоном немає.

Як пише телеграм-канал Brief, на території Завидового у Тверській області, де впав збитий безпілотник, розташована державна резиденція президента РФ.

І ще видання відзначає, що цієї ночі дрони на Москву летіли з північного заходу, тобто з боку Балтійського моря.