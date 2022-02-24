У Росії розбився Ан-26. Екіпаж загинув

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Міноборони Росії, інформує Еспресо.TV. Також про падіння літака повідомили в телеграм-каналі Міноброни Росії.

Літак Ан-26 впав у четвер, 24 лютого, у Воронезькій області. Екіпаж загинув.

Причиною аварії літака збройних сил Росії стала технічна відмова.

Мету рейсу не уточнили, в Міноборони РФ лише зазначили, що літак перевозив "військове майно".

Руйнувань на землі через катастрофу транспортника немає. Для того, щоб встановити точні причини аварії, до місця події направили комісію ВКС Росії.

Екіпаж такого літака переважно становить 6 людей, він може перевозити вантаж до 24 тонн.

У телеграм-каналі Baza повідомили, що на борту були кілька парашутистів та члени екіпажу. За словами очевидців, у повітрі машина димілася, мабуть, через влучення снаряда.

На місці події, крім уламків, вдалося знайти сім автоматів Калашникова, 30 ріжків до них, кілька уламкових гранат та інші боєприпаси. Також на землі було знайдено одного загиблого.

Відзначимо, що Збройні сили України збили у четвер не менше шести російських літаків, які атакували нашу державу.

Нагадаємо, в бою за Гостомель українці знищили російський десант.



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