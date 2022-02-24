Бій за Гостомель: українці знищили російський десант

О 21:58 Радник голови Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що Гостомель під контролем України, а російський десант - знищений..

О 21:06 Журналіст Андрій Цаплієнко поділився іншою інформацією.



"У Гостомелі на цю мить перебуває до одного батальйону адічалих (прилетіла штурмова авіація, також 34 гелікоптери, з них ми точно збили три, за іншими даними п'ять). Ми забрали прапор і відійшли з мінімальними втратами, коли закінчились ПЗРК і БК для З/У. Наша арта і винищувачі відутюжили базу і взльотку, працювали по рос десанту. Протидіяти "сушкам" і "алігаторам" стрілковухою було не реально. На цю мить ударна міць бригади стримує ворога в іншому місці, тому по вертольотах відпрацювали мінімальними силами. Переважно лютували звичайні українські строковики з батальйону забезпечення. Недаремно підготували їх у кращих традиціях Гостомеля. За моїми підрахунками в ході бою знищили більше взводу росіян. Гвардійці справжні воїни, всі люто сьогодні повоювали і битимуться до перемоги без зволікань. Гостомель обов'язково відвоюємо!", - написав Цаплієнко о 21:06.





Радник голови Офісу президента Олексій Арестович теж спростував інформацію, що Гостомель повністю під контролем України.



"Про Гостомель. Уточнюю. Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки. Попередній піст я видалив, щоб уникнути непорозумінь.

Нагадую, що я та Офіс не повідомляємо помилкової інформації навіть на користь "...інформаційної боротьби". Повідомляємо лише те, що відповідає дійсності. На жаль, неточності неминучі і з Гостомелем була перша. Головне – вчасно виправити", - написав Арестович.





Сьогодні, 24 лютого, о 20:47 Верховна Рада України повідомила, що внаслідок тривалого бою російський десант в Гостомелі був повністю знищений. Українські військові повернули контроль над аеродромом.