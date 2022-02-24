РФ захопила аеродром в Гостомелі під Києвом, - Подоляк

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП.

Він сказав, що ЗСУ після запеклих боїв утратили контроль над аеропортом "Гостомель".

Росія втратила три вертольоти під аеродромом Гостомель у Київській області.