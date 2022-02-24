Українська ППО збила три вертольоти росіян під Києвом, - Центр стратегкомунікацій та інформаційної безпеки
Росія втратила три вертольоти під аеродромом Гостомель у Київській області
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.
Там зазначили, що після атаки РФ горить аеродром Гостомель під Києвом.
"Водночас повідомляють, що українська ППО збила під Гостомелем три вертольоти агресора", - йдеться у повідомленні.
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