Українська ППО збила три вертольоти росіян під Києвом, - Центр стратегкомунікацій та інформаційної безпеки

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.



Там зазначили, що після атаки РФ горить аеродром Гостомель під Києвом.



"Водночас повідомляють, що українська ППО збила під Гостомелем три вертольоти агресора", - йдеться у повідомленні.



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