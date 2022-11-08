У Росії розбився санітарний вертоліт Мі-2
Вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс, впав у Костромській області, на борту було 5 людей
Про це повідомили в екстрених службах РФ, інформує ТАСС.
На борту перебували два медики з пацієнтом і два пілоти. Встановлюється їхній стан, на місце НП прямують рятувальники.
Згодом інформацію про аварію вертольота підтвердили у ГУ МНС РФ.
- Відзначимо, у Росії впродовж тижня трапилося три інциденти з пасажирськими літаками.
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