У Росії розбився санітарний вертоліт Мі-2

Про це повідомили в екстрених службах РФ, інформує ТАСС.

На борту перебували два медики з пацієнтом і два пілоти. Встановлюється їхній стан, на місце НП прямують рятувальники.

Згодом інформацію про аварію вертольота підтвердили у ГУ МНС РФ.

Відзначимо, у Росії впродовж тижня трапилося три інциденти з пасажирськими літаками.

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