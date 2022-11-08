Про це повідомляють російські ЗМІ.

Про те, що літак, що прямує зі Стамбула до Єкатеринбурга, готується до аварійної посадки в Сочі, ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомив близько 21:00.

Видання зазначило, що на борту літака перебуває близько 100 осіб, а причиною посадки є розгерметизація салону.

Згодом у пресслужбі аеропорту Сочі повідомили, що літак успішно приземлився, пише РБК.

"7 листопада, командир повітряного судна авіакомпанії Red Wings, що прямував зі Стамбула до Єкатеринбурга, запросив вимушену посадку в аеропорту Сочі з технічної причини. О 23:05 літак щасливо приземлився в аеропорту Сочі", – повідомили у пресслужбі.

Профільний телеграм-канал "Авіаторщина" додав, що йдеться про літак Sukhoi Superjet 100 російського виробництва.

Нагадаємо, минулого тижня у Росії трапились два інциденти з пасажирськими літаками. Спочатку в Іркутську Airbus A320 сідав з заблокованими шасі, а згодом після вильоту з Сочі у Boeing 737-800 тріснуло лобове скло – в обох випадках вдалося уникнути катастрофи.

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