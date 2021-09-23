У Росії рятувальники знайшли уламки зниклого військового літака Ан-26
Російські рятувальники знайшли уламки літака військового літака Ан-26, який зник під Хабаровськом
Про це повідомляють росЗМІ.
Під Хабаровському знайшли уламки зниклого з радарів 22 вересня літака Ан-26, на борту якого перебував екіпаж з шести осіб.
"Уламки виявлені в місці, де ведуться пошуки", - йдеться в повідомленні.
Ан-6 зник з радарів у 38 км від аеропорту Хабаровська, в районі заповідника Хехцире. Літак здійснював обліт систем навігаційного радіонагляду.
Про місцезнаходження і стан екіпажу відомостей наразі немає.
ГУ МНС РФ зазначає: "Зараз вирішується питання про направлення туди наземної угруповання рятувальників і, можливо, з повітря туди можна буде десантуватися. Але місце важкодоступне: там ліс, і рівного майданчика, куди б сів вертоліт, немає".
- Нагадаємо, 22 вересня літак Ан-26 приблизно в 40 кілометрах від Хабаровська зник з радарів і перестав виходити на зв'язок. На літаку була повітряна лабораторія, екіпаж займався перевіркою наземних засобів зв'язку і радіолокаційного обладнання в Хабаровському краї. На борту перебували шість осіб.
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