У Росії рятувальники знайшли уламки зниклого військового літака Ан-26

Про це повідомляють росЗМІ.

Під Хабаровському знайшли уламки зниклого з радарів 22 вересня літака Ан-26, на борту якого перебував екіпаж з шести осіб.

"Уламки виявлені в місці, де ведуться пошуки", - йдеться в повідомленні.

Ан-6 зник з радарів у 38 км від аеропорту Хабаровська, в районі заповідника Хехцире. Літак здійснював обліт систем навігаційного радіонагляду.

Про місцезнаходження і стан екіпажу відомостей наразі немає.

ГУ МНС РФ зазначає: "Зараз вирішується питання про направлення туди наземної угруповання рятувальників і, можливо, з повітря туди можна буде десантуватися. Але місце важкодоступне: там ліс, і рівного майданчика, куди б сів вертоліт, немає".





Нагадаємо, 22 вересня літак Ан-26 приблизно в 40 кілометрах від Хабаровська зник з радарів і перестав виходити на зв'язок. На літаку була повітряна лабораторія, екіпаж займався перевіркою наземних засобів зв'язку і радіолокаційного обладнання в Хабаровському краї. На борту перебували шість осіб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb