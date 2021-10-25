У Росії стався викид метану на газопроводі
У Нижньогородській області в Росії стався викид метану на ділянці газопроводу, де "Газпром" проводив ремонтні роботи
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія Kayrros SAS, що займається аналізом даних з супутникових знімків, першою звернула увагу на викид.
У “Газпромі” пояснили, що під час ремонту скинули незначну частину газу. Проте російська компанія не уточнила параметри скидання. Компанія Kayrros SAS припустила, що швидкість скидання була близько 164 тонн метану на годину.
"Якщо скидання відбувалося протягом години, то його наслідки для клімату можна порівняти з викидами від 8 тисячі автомобілів у Великій Британії за цілий рік", – повідомили журналісти.
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