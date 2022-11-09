У Росії суттєво зросте тариф на газ
У Росії на 8,7% зросте ціна тарифу на газ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Федеральна антимонопольна служба Росії ухвалила рішення, що ціна тарифу на газ з 1 грудня повинна підвищитись на 8,7%.
Подробиць поки немає.
- У середу, 9 листопада, у російській Казані сталась масштабна пожежа.
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