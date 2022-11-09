У російській Казані пожежа. Загорівся ресторан площею 1,2 тис. кв. м

Про це повідомляють російські пропагандисти РІА-Новини.

Ввечері, 9 листопада, у Казані загорівся ресторан "Михайловська усадьба". Пожежа охопила площу 1,2 тис. кв. м. Інформації про жертв поки немає.

У російському МНС вже відзвітували, що ліквідували пожежу.

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