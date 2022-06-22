Про це повідомляє російський телеграм-канал "Авіаторщина".

Літак Ан-30М науково-виробничого підприємства "Світ", розбився сьогодні, 22 червня, приблизно об 11 ранку на підльоті до аеропорту "Оленьок" (Якутія).

На пошуки повітряного судна вилетів гелікоптер Мі-8 з аеропорту Полярний.

Згодом цю інформацію підтвердили у МНС РФ. Рятувальники зазначили, що машина востаннє виходила на зв'язок за 30 км від аеропорту "Оленьок", аварійний маяк не спрацьовував. На борту було 5 людей.

У свою чергу джерело РІА Новини повідомило, що Ан-30 пропав при заході на посадку, сталася втрата радіозв'язку.

Згодом МНС РФ повідомили, що літак виявлено за 70 км від населеного пункту Оленьок, люди на борту живі, троє постраждали.

Видання "База" додало, що на думку капітана, літак здійснив жорстку посадку через повне закінчення палива - двигуни Ан-30 раптово зупинилися, тому довелося здійснювати екстрену посадку.

Відзначимо, що це вже третій випадок авіакатастроф у Росії впродовж тижня. 17 червня стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.

Вчора, 21 червня, ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, стала технічна несправність літака. Пілот внаслідок аварії загинув.

Також у Якутії досі не знайдено зниклий 21 червня літак Ан-2 з двома членами екіпажу та одним пасажиром, який вранці вилетів за маршрутом Ус-Хатинг (Якутськ) - Вертикальний (Кобяйський район) - Ус Хатинг, але так і не прибув до місця призначення .

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