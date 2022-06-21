Про сьогоднішню авіакатастрофу повідомляє російське телеграм-видання "База".

"За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25. Імовірно, причиною падіння стала помилка пілотування – літак міг зачепити лінію електропередач. На місці працюють пожежники", - зазначає видання.

Джерело в силових структурах іншого російського медіа, 161.RU, підтвердило інформацію: штурмовик Су-25 справді зазнав аварії в Ростовській області. Літак, за даними каналу, зачепив лінію електропередач. Катастрофа сталася неподалік селища Маньково-Калитвенське Чортківського району. Доля пілотів поки що невідома. Офіційної інформації про катастрофу поки що не надходило.

Згодом "База" додала, з посиланням на пресслужбу Південного військового округу, що причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, технічна несправність літака. Також у виданні зазначили, що пілот внаслідок аварії загинув.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.

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