У прикордонній з Україною області Росії зазнав катастрофи вже другий літак ВМС РФ, - ЗМІ
21 червня військовий літак зазнав аварії в Ростовській області, чотири дні до того – у Белгородській
Про сьогоднішню авіакатастрофу повідомляє російське телеграм-видання "База".
"За попередніми даними, йдеться про штурмовик Су-25. Імовірно, причиною падіння стала помилка пілотування – літак міг зачепити лінію електропередач. На місці працюють пожежники", - зазначає видання.
Джерело в силових структурах іншого російського медіа, 161.RU, підтвердило інформацію: штурмовик Су-25 справді зазнав аварії в Ростовській області. Літак, за даними каналу, зачепив лінію електропередач. Катастрофа сталася неподалік селища Маньково-Калитвенське Чортківського району. Доля пілотів поки що невідома. Офіційної інформації про катастрофу поки що не надходило.
Згодом "База" додала, з посиланням на пресслужбу Південного військового округу, що причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, технічна несправність літака. Також у виданні зазначили, що пілот внаслідок аварії загинув.
- Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.
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