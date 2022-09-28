English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство У Росії у кажанів знайшли новий штам коронавірусу

У Росії у кажанів знайшли новий штам коронавірусу

28 вересня, 2022 середа
15:37
Суспільство Коронавірус

Вчені виявили у кажанів, які живуть в Росії, новий небезпечний штам коронавірусу, дослідники закликають до якнайшвидшої розробки універсальної вакцини

Про це повідомляє Science alert.

Новий вірус, відомий як "Хоста-2", подібно до SARS-CoV-2, покритий шиповидними білками, які дозволяють йому заражати клітини людини, використовуючи ті ж "входи". Занепокоєння вчених викликає те, що вірус стійкий до моноклональних антитіл та сироватки, які виробляються після вакцинації від коронавірусу.

Іншими словами, перемогти новий вірус за допомогою існуючих методів не можна. Проти нього не є ефективними навіть антитіла, що з'явилися після зараження штамом "Омікрон".

  • Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, для цього склалися найсприятливіші умови.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
пандемія
Коронавірус
Читайте також:
Роквелл B-1 Лансер
27 вересня, 2022 вiвторок
США можуть без використання ядерної зброї знищити армію РФ одним потужним ударом, - авіатор Хазан
27 вересня, 2022 вiвторок
Держприкордонна служба не випускає студентів і навіть дозволяє собі їх бити, - мама студента Надія Моравська
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
27 вересня, 2022 вiвторок
Син антиукраїнського негідника Балицького вступив у батальйон імені Судоплатова
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 39.04
    Продаж 40.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
28 вересня
16:51
"Навіть Хрущов звучав адекватніше": Кислиця про спробу постпреда РФ в ООН зірвати виступ Зеленського
16:50
ЗСУ
ЗСУ намагаються покращити позиції та закріпитись на нових ділянках фронту на Півдні України. Ведуть позиційні бої
16:48
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
У Німеччині припустили, що труби "Північних потоків" знищені назавжди, - ЗМІ
16:46
митний перехід
Уряд схвалив усі потрібні постанови для запуску "митного безвізу" з 1 жовтня
16:44
Ексклюзив
путін путлер
На полі бою зруйнуються всі російські химери щодо розширення території РФ, - експерт з міжнародної безпеки Їжак
16:32
лікарі
Впродовж року українці оформили 10 млн електронних лікарняних
16:26
Наталія Гусак
Росіяни на тимчасово окупованих територіях грабують медзаклади та чинять тиск на медиків і їхні родини, - голова НСЗУ Гусак
16:18
Михайло Подоляк
Путін воюватиме силами людей похилого віку та офісного планктону, - Подоляк
16:18
Португалія
У Португалії через енергетичну кризу вимикатимуть різдвяне освітлення
16:00
псевдореферендум
Місцеві гауляйтери після псевдореферендумів просять Путіна приєднати регіони України до складу РФ
15:51
Зеленський Ердоган
Псевдореферендуми, демілітаризація ЗАЕС, переговори з РФ: Зеленський провів розмову з Ердоганом
15:50
Бутусов
Контрнаступ ЗСУ: Росіяни в Лимані потрапили до оперативного оточення
15:47
Сергій Братчук
В Одеській ОВА оцінили шанси Росії захопити місто
15:46
На фото: памʼятник Катерині ІІ в Одесі
Залишиться на площі. Одеські депутати провалили голосування за демонтаж пам'ятника Катерині II
15:43
Анка Фельдгузен
Посол Німеччини про відключення українських телеканалів і єдині новини: люди повинні мати альтернативні джерела інформації
15:42
Ексклюзив
карта бойових дій
З Криму збільшується потік ворожої техніки для посилення угрупування на правому березі Дніпра, - радник міського голови Херсона Головня
15:35
на фото: колаборанти
СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі
15:25
В'ячеслав Володін
Держдума збереться на позачергове засідання щодо "приєднання" до РФ окупованих територій України 3 жовтня
15:18
Ексклюзив
Херсонці пригнічені фейковими результатами "референдуму" і чекають на звільнення, - заступник голови райради Трошин
15:11
Костянтин Москалець
Костянтин Москалець: Суворе мистецтво дауншифтингу
15:10
Арсеній Яценюк
Захід повинен розглядати питання розміщення військ на території України - Арсеній Яценюк
14:54
Бен Ходжес
Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ відкинуть РФ на позиції 23 лютого та увійдуть в Крим
14:54
Дмитро Пєсков
Вибухи на газопроводах "Північний потік": У Кремлі заявили, що ні вони, ні Європа не зацікавлені у ситуації
14:39
Ексклюзив
Путін
Путін мобілізацією запустив зворотній відлік свого перебування при владі, - політолог Магда
14:36
Обстріл, Чернігівщина, Вʼячеслав Чаус, школа
Росія обстріляла прикордоння Чернігівщини: 77 вибухів
14:35
Сергій Полунін
Танцівник з Херсона Полунін присвятив убитим військовим РФ виступ в Узбекистані: йому відмовилися платити
14:24
Нафтогаз подпав у арбітраж на Газпром
Газпром пригрозив Нафтогазу санкціями за арбітраж, Вітренко відповів
14:22
Ексклюзив
обмін полоненими
Хочу застерегти родичів полонених від марних очікувань, бо достеменно ніхто нічого не знає, - мама розвідника полку "Азов" Самойленко
14:21
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
"Реал" пожертвував 1 млн євро на допомогу Україні
14:18
Верховна Рада
У Раді сказали, чи варто чекати підвищення "мінімалки" наступного року
14:15
Ангела Меркель
Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, а не як блеф, - Меркель
14:08
ДБР
На Харківщині піймали підполковника у відставці, який працював на каральну поліцію ворога
14:08
Ексклюзив
ЗСУ
Мобілізація не допоможе Путіну. ЗСУ мають краще тилове забезпечення, ніж російська армія, - військовий експерт Мусієнко
14:05
США в Росії
США закликали своїх громадян негайно залишити Росію
14:01
втрати окупантів
Українські військові вдарили по командному пункту росіян: знищено 12 окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:53
Миколаїв
Нічні обстріли Миколаєва: пошкоджені 56 будинків та об'єкти інфраструктури
13:52
Алар Каріс
"Нам протягом десятиліть доведеться жити з військовою загрозою РФ", - президент Естонії
13:49
Дмитро Пєсков
У Кремлі розповіли, доки планують продовжувати "спецоперацію" в Україні
13:40
Ексклюзив
Трегубов
Мобілізація у РФ може зіграти і на користь України, - офіцер ЗСУ Трегубов
13:37
туман
В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через погодні умови
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV