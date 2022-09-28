У Росії у кажанів знайшли новий штам коронавірусу

Про це повідомляє Science alert.

Новий вірус, відомий як "Хоста-2", подібно до SARS-CoV-2, покритий шиповидними білками, які дозволяють йому заражати клітини людини, використовуючи ті ж "входи". Занепокоєння вчених викликає те, що вірус стійкий до моноклональних антитіл та сироватки, які виробляються після вакцинації від коронавірусу.

Іншими словами, перемогти новий вірус за допомогою існуючих методів не можна. Проти нього не є ефективними навіть антитіла, що з'явилися після зараження штамом "Омікрон".

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, для цього склалися найсприятливіші умови.

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