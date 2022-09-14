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Найкращий час, щоб покласти цьому край. Глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу швидко завершиться

14 вересня, 2022 середа
23:58
Здоров'я Коронавірус

У світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, для цього склалися найсприятливіші умови

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

"Зараз найкращий час, щоб покласти цьому край", — заявив Гебреєсус. Він аргументував це тим, що смертність від коронавірусу минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року.

Проте, на його думку, країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її щодо коронавірусу і майбутніх вірусів, а також вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.

ВООЗ попередила про можливість майбутніх хвиль вірусу та заявила, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

"Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними штамами", — сказала старший епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкхов.

  • 4 вересня головний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що найближчим часом планують ухвалити рішення про друге бустерне COVID-щеплення для всіх українців.
  • 20 липня українцям віком від 60 років і громадянам 18-59 років із хронічними хворобами.дозволили вакцинуватися проти COVID-19 другою бустерною дозою.

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