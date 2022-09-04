Про це повідомив головний санлікар України Ігор Кузін у інтерв'ю Укрінформу.

"Зараз дійсна рекомендація МОЗ - застосовувати другий бустер для літніх людей, для тих, хто має важкі супутні захворювання. Але найближчим часом скоріш за все буде ухвалено рішення про розширення другого бустеру на всіх. Ми будемо рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей в залежності від їх бажання. Така опція буде надана, думаю, до середини вересня. Мова йде про те, що коли людина буде звертатися до пункту щеплення, то їй не відмовлять у вакцинації. Поки зараз можуть отримати другий бустер лише ті люди, які мають для цього медичні показання", - наголосив він.

За словами Ігоря Кузіна, зараз циркулює COVID-штам "Омікрон", однак як мутація вірусу розвиватиметься, невідомо. Друга бустерна вакцинація буде єдиним захистом від тяжкого перебігу коронавірусу та рятуватиме життя.

"Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний", - зауважив Ігор Кузін.

20 липня українцям віком від 60 років і громадянам 18-59 років із хронічними хворобами.дозволили вакцинуватися проти COVID-19 другою бустерною дозою.

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