У Росії учень шостого класу влаштував стрілянину у школі

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Учень шостого класу зробив два постріли в стіну і стелю, після чого його затримали. В результаті інциденту, що стався до початку навчання, ніхто не постраждав.

Під час стрільби в школі знаходилися більше 300 учнів і 30 педагогів. Усі вони самостійно покинули будівлю.

Підлітка роззброїла директор школи, умовивши його зайти на бесіду до себе в кабінет. Школяр поводився неадекватно. Він вигукував незв'язні фрази, а при затриманні кричав, що керується "вказівками бога".

Сам підліток заявив, що в школі його цькували.За попередніми даними, зброю підліток узяв у батька.