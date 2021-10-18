У Росії учень шостого класу влаштував стрілянину у школі
Вранці 18 жовтня в селищі Сарс під Перм'ю у Росії 12-річний підліток прийшов в школу з мисливським карабіном і відкрив вогонь
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Учень шостого класу зробив два постріли в стіну і стелю, після чого його затримали. В результаті інциденту, що стався до початку навчання, ніхто не постраждав.
Під час стрільби в школі знаходилися більше 300 учнів і 30 педагогів. Усі вони самостійно покинули будівлю.
Підлітка роззброїла директор школи, умовивши його зайти на бесіду до себе в кабінет. Школяр поводився неадекватно. Він вигукував незв'язні фрази, а при затриманні кричав, що керується "вказівками бога".
Сам підліток заявив, що в школі його цькували.За попередніми даними, зброю підліток узяв у батька.
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