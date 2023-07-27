Про це інформує РІА.Новини з посиланням на російське МЧС.

Відомо, що вертоліт Мі-8 спалахнув під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур Республіки Алтай.

Шестеро осіб загинули, семеро постраждали унаслідок катастрофи. Усього на борту було 15 осіб - 3 члени екіпажу і 12 пасажирів, ймовірно, туристи.

Нині інформації про їх стан немає.

Як пише ТАСС причиною аварії стали електричні дроти, за які й зачепився вертоліт. Згідно з даними телеграм-каналу Mash авіакатастрофа сталася неподалік села Тюнгур.