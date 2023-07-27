У Росії впав вертоліт Мі-8: шестеро загиблих та семеро постраждалих
27 липня стало відомо, що на Алтаї впав вертоліт Мі-8. Унаслідок цього шестеро осіб загинули, семеро зазнали уражень
Про це інформує РІА.Новини з посиланням на російське МЧС.
Відомо, що вертоліт Мі-8 спалахнув під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур Республіки Алтай.
Шестеро осіб загинули, семеро постраждали унаслідок катастрофи. Усього на борту було 15 осіб - 3 члени екіпажу і 12 пасажирів, ймовірно, туристи.
Нині інформації про їх стан немає.
Як пише ТАСС причиною аварії стали електричні дроти, за які й зачепився вертоліт. Згідно з даними телеграм-каналу Mash авіакатастрофа сталася неподалік села Тюнгур.
- Також 27 січня стало відомо, що в аеропорту Внуково, що у РФ, впав і пошкодив гвинт гвинтокрил Мі-8 спеціального льотного загону "Росія", який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.
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