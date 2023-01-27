У російському аеропорту Внуково впав вертоліт Мі-8
В аеропорту Внуково, що в Росії, впав і пошкодив гвинт гвинтокрил Мі-8
Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначають, що при падінні гелікоптер задів лопатями землю та пошкодив гвинт. Також повідомляють, що він належить спеціальному льотному загону "Росія", який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.
За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок падіння гвинтокрила немає.
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