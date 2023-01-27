У російському аеропорту Внуково впав вертоліт Мі-8

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначають, що при падінні гелікоптер задів лопатями землю та пошкодив гвинт. Також повідомляють, що він належить спеціальному льотному загону "Росія", який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок падіння гвинтокрила немає.

24 жовтня 2022 року російський літак упав на двоповерхівку в Іркутську через низьку якість проведених ремонтних робіт.

8 жовтня у Костромській області впав вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс.