Російський літак упав на будинок в Іркутську через низьку якість проведеного ремонту, - ГУР
Українська розвідка повідомляє, що російський літак упав на двоповерхівку в Іркутську через низьку якість проведених ремонтних робіт
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"В результаті льотних випробовувань двох літаків Су-30СМ над Іркутськом, один з них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Екіпаж загинув. Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт", - пишуть в розвідці.
Повідомляється, що після виконання плану польоту один із літаків приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок. Після чого перший літак повернувся – пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака загинув, ймовірно, через несправну кисневу систему.
Несправний літак, після закінчення палива, впав на житловий будинок в мікрорайоні Ново-Леніно.
"Катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт. В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім’я одного із загиблих – Віктор Крюков", – наголосили в ГУР.
- 23 жовтня у російському Іркутську винищувач Су-30 впав на житловий будинок, обидва пілоти загинули, серед цивільних постраждалих немає.
- 24 жовтня екстрені служби РФ повідомили, що однією з причин падіння літака в Іркутську, 23 жовтня, може бути втрата свідомості пілотів через отруєння азотом. Своєю чергою слідчий комітет РФ основними версіями називає відмову авіаційної техніки та помилку пілотування.
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