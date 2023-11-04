У Росії в повітрі загорівся вертоліт Мі-8, який належить Газпрому
У Росії в повітрі загорівся вертоліт Мі-8, що належить Газпрому. Екіпажу довелося здійснити екстрену посадку неподалік Надима
Про це пише телегрнам-канал "Авіаторщина".
Пожежа виникла на борту вертольота Мі-8 авіакомпанії "Газпром авіа", що летів у Надим. Він у вівторок виконував комерційний рейс із Бованенкова з трьома членами екіпажу та сімома пасажирами.
У польоті в кабінеті пілотів спрацювала сигналізація про пожежу в головному редукторі, в салоні загорівся вантаж і дах. Вертоліт здійснив вимушену посадку за 40 км від Надима. Ніхто не постраждав — усі встигли евакуюватись. Пожежу екіпаж ліквідував самотужки за допомогою вогнегасників.
- 31 жовтня у Росії літак авіакомпанії "Аерофлот", який виконував рейс Іркутськ - Москва, довелося садити в Сиктивкарі через бійку на борту.
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