У Росії в повітрі загорівся вертоліт Мі-8, який належить Газпрому

Про це пише телегрнам-канал "Авіаторщина".

Пожежа виникла на борту вертольота Мі-8 авіакомпанії "Газпром авіа", що летів у Надим. Він у вівторок виконував комерційний рейс із Бованенкова з трьома членами екіпажу та сімома пасажирами.

У польоті в кабінеті пілотів спрацювала сигналізація про пожежу в головному редукторі, в салоні загорівся вантаж і дах. Вертоліт здійснив вимушену посадку за 40 км від Надима. Ніхто не постраждав — усі встигли евакуюватись. Пожежу екіпаж ліквідував самотужки за допомогою вогнегасників.