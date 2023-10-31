У Росії літак здійснив екстрену посадку через жорстоку бійку на борту
У Росії літак авіакомпанії "Аерофлот", який виконував рейс Іркутськ - Москва довелося садити в Сиктивкарі через бійку на борту
Про це пише телеграм-канал "База".
Борт "Аерофлоту" вилетів з Іркутська вдень 30 жовтня, але в небі маршрут польоту довелося різко міняти. Двоє пасажирів влаштували спаринг у салоні, інші – намагалися їх розняти, але без успіху.
Командир повітряного судна попередив чоловіків, що якщо вони не припинять, він посадить літак, і спочатку вони навіть заспокоїлися, але через якийсь час знову почали бійку.
КВС ухвалив рішення позапланово сідати на запасному аеропорту в Сиктивкарі. При цьому один із бешкетників, зважаючи на все, отримав серйозні травми — командир також попросив пригнати до літака після посадки поліцію і швидку.
- Нагадаємо, в середині вересня у РФ пасажирський літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі.
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