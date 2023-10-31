У Росії літак здійснив екстрену посадку через жорстоку бійку на борту

Про це пише телеграм-канал "База".

Борт "Аерофлоту" вилетів з Іркутська вдень 30 жовтня, але в небі маршрут польоту довелося різко міняти. Двоє пасажирів влаштували спаринг у салоні, інші – намагалися їх розняти, але без успіху.

Командир повітряного судна попередив чоловіків, що якщо вони не припинять, він посадить літак, і спочатку вони навіть заспокоїлися, але через якийсь час знову почали бійку.

КВС ухвалив рішення позапланово сідати на запасному аеропорту в Сиктивкарі. При цьому один із бешкетників, зважаючи на все, отримав серйозні травми — командир також попросив пригнати до літака після посадки поліцію і швидку.