У Росії визначилися з новою назвою McDonald's
У Росії на зміну McDonald's відкриють мережу ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка"
Про це інформують у неділю росЗМІ з посиланням на гендиректор російської компанії Олег Пароєв.
Сьогодні, 12 червня, у РФ відкриють 15 перших ресторанів "Вкусно и точка", на заміну американській мережі McDonald's.
Повідомляється, що завтра ще 50 закладів вдкриють, а до кінця червня – близько 200.
Гендиректор перейменованої мережі розповів, що спочатку в ресторанах буде доступно не все меню, оскільки є складнощі з логістикою та упаковкою. У новому меню не буде, наприклад, бургера "Біг Мак" та десерту "Макфлуррі", але з'явиться заміна.
- 10 червня у РФ повідомили, що вже мають лого для колишніх рестораніх McDonald's.
- 16 травня американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.
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