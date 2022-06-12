У Росії визначилися з новою назвою McDonald's

Про це інформують у неділю росЗМІ з посиланням на гендиректор російської компанії Олег Пароєв.

Сьогодні, 12 червня, у РФ відкриють 15 перших ресторанів "Вкусно и точка", на заміну американській мережі McDonald's.

Повідомляється, що завтра ще 50 закладів вдкриють, а до кінця червня – близько 200.

Гендиректор перейменованої мережі розповів, що спочатку в ресторанах буде доступно не все меню, оскільки є складнощі з логістикою та упаковкою. У новому меню не буде, наприклад, бургера "Біг Мак" та десерту "Макфлуррі", але з'явиться заміна.

10 червня у РФ повідомили, що вже мають лого для колишніх рестораніх McDonald's.

16 травня американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.

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