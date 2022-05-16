McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію

Про це йдеться у офіційній заяві McDonalds, повідомляє New York Times.

Компанія McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії. Раніше компанія закрила ресторани швидкого харчування на території РФ. Наразі вона заявила, що шукає покупця на російський бізнес.

"Компанія має намір продати всі свої ресторани McDonald's у Росії місцевому покупцю. Компанія ініціює процес "деархізації" цих ресторанів, що тягне за собою заборону на використання назви, логотипу, брендингу та меню McDonald's, хоча компанія збереже свої товарні знаки в Росії", - йдеться у пресрелізі McDonald's.

За словами виконавчого директора McDonald’s Кріса Кемпчінскі компанія пішла на такий крок, оскільки мала відреагувати на гуманітарну кризу в Україні, яку спричинила російська агресія.

"Це складне питання, яке не має прецедентів і має глибокі наслідки. Дехто може стверджувати, що забезпечення доступу до їжі та продовження працевлаштування десятків тисяч звичайних громадян, безумовно, є правильним. Але не можна ігнорувати гуманітарну кризу, викликану війною в Україні. І неможливо уявити собі, що "Золоті Арки" символізують ту саму надію та обіцянку, які привели нас до виходу на російський ринок 32 роки тому", - зазначив Кемпчінскі.

Перший ресторан McDonald’s на території Росії було відкрито у січні 1990 року ще до розпаду СРСР.

8 березня McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

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