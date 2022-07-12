Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що на віспу захворіла молода особа, яка прибула з країн Європи і звернулася до госпіталю з характерним висипом. Дослідження підтвердило, що пацієнт був інфікований мавпячою віспою.

Пацієнта ізолювали. Російське відомство повідомляє, що хвороба протікає у легкій формі, і загрози життю немає.

"Усі контактні особи своєчасно встановлені і перебувають під медичним наглядом. У разі підтвердження діагнозу їм буде надана вся необхідна медична допомога. За рахунок своєчасно розпочатого епідрозслідування можливість подальшого поширення інфекції куповано", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 травня в Аргентині зафіксували перший випадок мавпячої віспи

Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

21 травня перший випадок зараження віспою мавп підтвердили в Швейцарії.

22 травня Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп.

А Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу

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