У Росії вперше виявили мавпячу віспу
На території РФ підтверджено перший випадок зараження вірусом мавпячої віспи
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що на віспу захворіла молода особа, яка прибула з країн Європи і звернулася до госпіталю з характерним висипом. Дослідження підтвердило, що пацієнт був інфікований мавпячою віспою.
Пацієнта ізолювали. Російське відомство повідомляє, що хвороба протікає у легкій формі, і загрози життю немає.
"Усі контактні особи своєчасно встановлені і перебувають під медичним наглядом. У разі підтвердження діагнозу їм буде надана вся необхідна медична допомога. За рахунок своєчасно розпочатого епідрозслідування можливість подальшого поширення інфекції куповано", – зазначається в повідомленні.
- Нагадаємо, що 23 травня в Аргентині зафіксували перший випадок мавпячої віспи
- Станом на 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.
- 21 травня перший випадок зараження віспою мавп підтвердили в Швейцарії.
- 22 травня Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп.
- А Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу
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