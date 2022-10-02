У Росії заблокували SoundCloud

Про це повідомило російське видання "Нова газета Європа".

Також відомо про це стало з даних реєстру Роскомнадзору.

Сервіс не коментував це рішення. Доступ до нього був обмежений за статтею 15.3, яка регламентує обмеження доступу до сайтів, які закликають до масових заворушень та екстремістської діяльності або розповсюджують недостовірну інформацію.

Ще одне російське видання "Медіазона" повідомило, що на SoundCloud викладали свої роботи автори подкастів. Раніше Генпрокуратура зажадала від платформ видалити подкаст "Медіазони" "Х*й війні", а також присвячені війні підкасти Російської служби "Бі-бі-сі", "Холоду", DOXA та инших видань.

У квітні застосунок Spotify офіційно перестав бути доступним в App Store і Google Play для російських користувачів.

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