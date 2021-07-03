У Росії заборонили називати іноземні ігристі вина "шампанським"
У Російській Федерації заборонили називати імпортні ігристі вина "шампанським"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Президент Росії Володимир Путін 2 липня підписав ухвалені Держдумою правки до закону про регулювання алкогольної продукції.
Згідно з документом, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників, імпортну продукцію, зокрема й французьке шампанське називатимуть "ігристими винами". У попередній редакції документу термін "шампанське" поширювався не лише на російську продукцію.
Корпорація Moet Hennessy - один з найбільших виробників шампанського – вже повідомила партнерам, що зупиняє постачання своєї продукції у Росію у зв’язку зі зміною законодавства.
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