У Росії заборонили називати іноземні ігристі вина "шампанським"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Президент Росії Володимир Путін 2 липня підписав ухвалені Держдумою правки до закону про регулювання алкогольної продукції.

Згідно з документом, найменування "шампанське" залишається тільки за продукцією російських виробників, імпортну продукцію, зокрема й французьке шампанське називатимуть "ігристими винами". У попередній редакції документу термін "шампанське" поширювався не лише на російську продукцію.

Корпорація Moet Hennessy - один з найбільших виробників шампанського – вже повідомила партнерам, що зупиняє постачання своєї продукції у Росію у зв’язку зі зміною законодавства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb