У Росії зафіксували новий рекорд за кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії
У Росії за добу 26 січня виявили 88 816 нових випадків COVID-19 - новий рекорд з початку пандемії
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними офіційної статистики, від ускладнень померли 655 людей.
Показники добової захворюваності на COVID-19 досягають максимальних значень вже тиждень.
У столиці Росії Москві коронавірус виявили у 26 586 осіб - це теж черговий максимум за весь час пандемії.
Як зазначає влада, кількість госпіталізацій склала 12 807 осіб.
- Нагадаємо, 28 жовтня 2021 РФ оновила рекорд заражень і смертності від COVID-19: за добу захворіли понад 40 тис. осіб, 1159 пацієнтів померли.
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