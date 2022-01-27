У Росії зафіксували новий рекорд за кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії

Про це повідомляє Радіо Свобода.



За даними офіційної статистики, від ускладнень померли 655 людей.



Показники добової захворюваності на COVID-19 досягають максимальних значень вже тиждень.



У столиці Росії Москві коронавірус виявили у 26 586 осіб - це теж черговий максимум за весь час пандемії.



Як зазначає влада, кількість госпіталізацій склала 12 807 осіб.

Нагадаємо, 28 жовтня 2021 РФ оновила рекорд заражень і смертності від COVID-19: за добу захворіли понад 40 тис. осіб, 1159 пацієнтів померли.