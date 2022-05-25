У Росії заявили, що платитимуть за зовнішнім боргом у рублях
Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що США штучно заборонили Росії виплати в доларах для обслуговування її зовнішнього боргу, але РФ буде здійснювати виплати за ним у рублях
Про це повідомляє ТАСС
"США хочуть створити проблеми Росії, штучно заборонивши виплати в доларах для обслуговування зовнішнього боргу РФ, але Росія здійснить виплати в рублях, всі необхідні кошти у країни є", - цитує агентство слова Володіна у своєму Telegram.
У своєму телеграмі він додав, що це відповідь Росії на "виклики, які США хочуть створити для неї", не продовживши ліцензію на обслуговування зовнішнього боргу.
"Досвід взаєморозрахунків у рублях у нас є, контракти по газу це показали. А США і сателіти, які підтримують їхні рішення, нехай звикають до рубля", - заявив Володін.
- Напередодні стало відомо, що США не будуть продовжувати ключову ліцензію, термін дії якої закінчується в середу 25 травня і яка дозволяла Росії робити виплати американським власникам облігацій. Фактично це наближає РФ до межі дефолту.
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