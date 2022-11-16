У Росії знайшли застреленим полковника, який відповідав за роботу з мобілізованими
У Владивостоці знайшли застреленим полковника Вадима Бойка, який відповідав за роботу з мобілізованими росіянами
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Заступник начальника Тихоокеанського Вищого Військово-Морського Училища, начальник відділення технічного забезпечення із Владивостока полковник Вадим Бойко, який відповідав за роботу з мобілізованими, успішно самоліквідувався", - написав Штірліц.
Повідомляється, що це сталося сьогодні, 16 листопада, вранці. Полковник прийшов на роботу, а пізніше його знайшли із кулею у скроні.
Нині не відомо чи це було самогубство.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко посилаючись на росЗМІ пише, що з кабінету Бойка чули п'ять пострілів, а на тілі були вогнепальні поранення в груди.
"Передсмертної записки чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова", - писали пропагандисти.
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