У Росії знайшли застреленим полковника, який відповідав за роботу з мобілізованими

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Заступник начальника Тихоокеанського Вищого Військово-Морського Училища, начальник відділення технічного забезпечення із Владивостока полковник Вадим Бойко, який відповідав за роботу з мобілізованими, успішно самоліквідувався", - написав Штірліц.

Повідомляється, що це сталося сьогодні, 16 листопада, вранці. Полковник прийшов на роботу, а пізніше його знайшли із кулею у скроні.

Нині не відомо чи це було самогубство.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко посилаючись на росЗМІ пише, що з кабінету Бойка чули п'ять пострілів, а на тілі були вогнепальні поранення в груди.

"Передсмертної записки чоловік не залишив. На місці його загибелі криміналісти знайшли п'ять гільз та чотири пістолети Макарова", - писали пропагандисти.